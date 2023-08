Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einsatz nach gefährlicher Körperverletzung in Lauenburg

Ratzeburg (ots)

11. August 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 10.08.2023 - Lauenburg

Gestern Abend, gegen 23.20 Uhr, kam es im Graf-Bernhard-Ring in Lauenburg zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern, bei der zwei Personen schwer verletzt worden sind.

Nach bisherigen Erkenntnissen ging ein 22-jähriger Mann mit seinem angeleinten American Stafford im Bereich des Graf-Bernhard-Ringes spazieren.

Hierbei traf der Lauenburger auf einen 43 Jahre alte Mann, der offensichtlich einen Schlaggegenstand mit sich führte. Damit soll er dann unvermittelt einen Schlag gegen den Hund ausgeführt und diesen zudem getreten haben. Anschließend entfernte sich dieser Aggressor in Richtung Murjahnstraße, um kurze Zeit später mit einem 19-jährigen Mann zurückzukehren. Dabei sollen sie einen weiteren Schlaggegenstand mit sich geführt haben.

Es kam zu einem Streit zwischen den drei Männern, in dessen Verlauf es zu gegenseitigen körperlichen Attacken kam. Im Zuge dessen, ließ der 22-jährige Hundeführer auch seinen Hund von der Leine. Dieser biss die beiden anderen Lauenburger in die Unterarme und verletzte sie dabei schwer. Sie wurden umgehend in Krankenhäuser eingeliefert.

Der Hundeführer wies keine augenscheinlichen Verletzungen auf.

Durch die Beamten vor Ort konnte ein Schlaggegenstand sichergestellt werden.

Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Polizeistation Lauenburg übernommen. Die Hintergründe der Tat sowie der detaillierte Geschehensablauf sind bisher noch nicht abschließend geklärt. Zeugen in dieser Sache sollten sich daher bei den Beamten unter der Telefonnummer 04153/3071-0 melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell