Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fenster beschädigt und Rahmen entwendet

Mechernich-Strempt (ots)

Am Donnerstag (3. August) beschädigten Unbekannte im Zeitraum von 16.30 bis 16.45 Uhr mehrere Fenster in der Poststraße in Mechernich-Strempt und entwendeten im Anschluss die dazugehörigen Aluminium- Rahmen.

Die zuvor vom Eigentümer ausgebauten Fenster befanden sich in einem Vorgarten eines Wohnhauses, das zurzeit saniert wird.

Die Unbekannten demontierten die Aluminium Rahmen von insgesamt sechs Fenstern. Zwei Fensterscheiben wurden bei der Demontage beschädigt.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

