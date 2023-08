POL-EU: Erfolgreiche Suche: Vermisste Person wurde aufgefunden

Euskirchen (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (1. August), 15 Uhr bis Mittwoch (2. August), 14 Uhr, gelangten Unbekannte in ein Einfamilienhaus von einer 64-Jährigen in der Feldgartenstraße in Großbüllesheim. Unbekannte schoben die Rollladen gewaltsam nach oben und brachen im Anschluss die Terrassentüre aus der Fassung heraus. Im Wohnhaus wurden mehrere Schränke durchwühlt und Schmuck sowie Laptops entwendet. Der ...

