POL-NI: Diepenau - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Stadthagen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es an der Einmündung Gubener Straße / Enzer Straße in Stadthagen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin. Dabei befuhr der 33-Jährige Rintelner mit seinem VW Golf die Gubener Straße in Richtung Enzer Straße. An der Einmündung übersieht er die von links kommende 52-Jährige aus Nienstädt auf ihrem Fahrrad. Es kommt zum ...

