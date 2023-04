Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Biberbauten beschädigt + Drei Minuten + Whatsapp-Masche weiter erfolgreich + Werkzeugtasche entwendet + Unfallfluchten

Laubach: Biberbauten beschädigt

Das zuständige Umweltkommissariat in Gießen hat Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz aufgenommen, nachdem Unbekannte in der Gemarkung Wetterfeld an der Lauter offenbar mehrere Biberbauten mutwillig beschädigten.

Bereits im Februar sollen vier von zuvor gesichteten Bibern gebaute Nebendämme beschädigt worden sein, was dazu führte, dass der Eingang zur Biberburg trockenfiel. Für die streng geschützte Tierart bedeutet das eine Störung in ihrem Lebensraum.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Linden- Großen-Linden: Drei Minuten

Nur drei Minuten dauerte der Einbruch in einen Telekommunikationsladen in der Robert-Bosch-Straße am Freitag, 21. April. Gegen 1.10 Uhr schlugen drei unbekannte Täter die Schaufensterscheibe ein und entwendeten hochwertige technische Geräte im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Zudem entstand am Fenster ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Die bisherigen Erkenntnisse stammen mitunter von der Videoüberwachungsanlage, Personenbeschreibungen liegen noch nicht vor. Die Kriminalpolizei in Gießen sucht Zeugen: Wer hat die Tat beobachtet? Wer hat am Tatort drei Personen wegrennen sehen? Wem ist in diesem Zusammenhang vielleicht ein Fahrzeug in der Nähe aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Landkreis Gießen: Whatsapp-Masche weiter erfolgreich

Knapp 2.000 Euro verlor eine 63-Jährige, weil sie einer Nachricht auf ihrem Handy Glauben schenkte. Darin gab sich am Dienstag, 18. April, ein unbekannter Täter als ihr Sohn aus und bat um eine Überweisung, da seine Bank-App nicht funktionieren würde. Später stellte sich heraus, dass sie auf Betrüger hereingefallen war. Bei der sehr erfolgreichen Masche werden kontaktierte Personen oftmals noch aufgefordert, die "alte" Nummer des Sohns oder der Tochter zu löschen und die "neue" Nummer abzuspeichern. Das kann in der Folge dann das Aufdecken des Betrugs erschweren. Die Polizei rät, niemals neue Nummern direkt abzuspeichern und vor allem keine Überweisungen für andere Personen durchzuführen, wenn es diesbezüglich vorab keinen persönlichen Kontakt zueinander gab. Die Betrüger gehen sehr geschickt vor und sollten nicht unterschätzt werden.

Gießen: Werkzeugtasche entwendet

Während sich der Besitzer kurzzeitig im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Friedensstraße befand, entwendeten Unbekannte seine Werkzeugtasche aus dem Hausflur. Der Wert der Tasche soll mehrere tausend Euro betragen. Sie kam am Donnerstag, 20. April, zwischen 7.30 Uhr und 7.45 Uhr abhanden. Hinweise hierzu sind an die Polizeistation Gießen Süd, Telefonnummer 0641-7006-3555, zu richten.

Lollar- Ruttershausen: Spiegelunfall

Auf der Strecke zwischen Lollar und Wißmar kam am Donnerstag, 20. April, einer 42-Jährigen aus Wettenberg gegen 17.40 Uhr ein Fahrzeug auf der L3093 entgegen, das mit dem Außenspiegel ihren weißen Audi Q8 kollidierte. Dadurch entstand ein etwa 1.000 Euro hoher Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, setzte der unbekannte Fahrer des dunklen Fahrzeugs in Sprintergröße seine Fahrt in Richtung Lollar fort. Die Polizei in Gießen sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Gießen: VW im Parkhaus touchiert

250 Euro hoch ist der Schaden an einem schwarzen VW EOS, den ein unbekannter Autofahrer auf der vierten Ebene des Karstadt-Parkhauses in der Straße Reichensand touchierte. Der Unfall passierte am Donnerstag, 13. April, zwischen 16 Uhr und 16.45 Uhr. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Wettenberg- Krofdorf-Gleiberg: Mercedes touchiert

Dellen und Kratzer hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem in der Talstraße geparkten silberfarbenen Mercedes C200. Zwischen Freitag, 14. April, 14 Uhr, und Samstag, 15. April, 15 Uhr, touchierte der Unbekannte den am Straßenrand geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt. Die Polizei in Gießen bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

