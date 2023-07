LPI-SLF: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw

Sonneberg (ots) - Lauscha - Am 14.07.2023 gegen 13:50 Uhr fuhr ein 26-jähriger mit seinem Leichtkraftrad Honda von Neuhaus am Rennweg in Richtung Lauscha. Kurz vor dem Ortseingang Lauscha verlor er in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und blieb auf der Wiese neben der Straße liegen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Verletzte in eine Klinik ...

