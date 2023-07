Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Feldbrand bei Wittmannsgereuth

Saalfelder Höhe (ots)

Am Samstagmittag gegen 11:30 Uhr kam es zu mehreren Sichtungen einer größeren Rauchwolke bei Wittmannsgereuth. Die ersten Einsatzkräfte stellten schließlich einen Feldbrand am Ortseingang Wittmannsgereuth aus Richtung Saalfeld fest. Das Feuer griff mittlerweile auch auf einen anliegenden Wald über. Bereits kurz nach dem Eintreffen am Brandort konnte durch die eingesetzten Kräfte festgestellt werden, dass die Brandursache ein technischer Defekt an einem Mähdrescher war. Neben zahlreichen Feuerwehren kam es zum Einsatz eines Löschhubschraubers, welcher das benötigte Löschwasser in Dittersdorf lud, da der Silbersee bei Arnsgereuth derzeit leer ist. Gegen 13:00 Uhr war das Feuer auf dem Feld unter Kontrolle. Bis zu diesem Zeitpunkt waren etwa 10 Hektar Weizen und 2 Hektar Wald verbrannt. Gegen 14:00 Uhr waren alle Flammen gelöscht, sodass die Feuerwehr mit der Bodenarbeit beginnen konnte. Über Nacht wurde eine Brandwache gestellt. Erst am Sonntag gegen 11:00 Uhr verließen die letzten Kräfte der Feuerwehr den Brandort und beendeten ihren Einsatz. Der Gesamtschaden beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf bis zu 30.000 Euro, wobei es sich zum größten Teil um verbranntes Getreide handelt. Personen wurden nicht verletzt. Insgesamt waren 21 Feuerwehren mit 130 Kameraden im Einsatz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell