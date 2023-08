POL-RZ: Scheune auf landwirtschaftlichen Gehöft brennt nieder

Ratzeburg (ots) - 21. August 2023 | Kreis Stormarn - 21.08.2023 - Barsbüttel Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg Heute Morgen, gegen 09.00 Uhr, kam es in auf der L 222 in Barsbüttel zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Rollerfahrer. Der Kradfahrer erlag noch an der der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ...

mehr