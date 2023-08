Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Unerlaubte Einreisen am Wochenende in Ladenthin

Pasewalk (ots)

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wurden am Samstagmorgen, gegen 06:30 Uhr, in der Ortslage Ladenthin sechs afghanische Staatsangehörige festgestellt und kontrolliert. Es handelte sich um einen Mann, eine Frau und vier Kinder. Ermittlungen ergaben, dass die Gruppe von Russland über Lettland und Polen nach Deutschland geschleust worden ist. In der Vernehmung wurden durch die Personen Schutzersuchen (Asyl) geäußert. Nach Abschluss der grenzpolizeilichen Maßnahmen erfolgte die Weiterleitung an die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz.

Gegen 10:20 Uhr wurden wieder nach einem Bürgerhinweis an der Bushaltestelle in Ladenthin zwei sudanesische Staatsangehörige und ein marokkanischer Staatsangehöriger festgestellt. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Personen mit einem grauen PKW mit polnischem Kennzeichen nach Deutschland geschleust worden sind. Reiseroute: Russland, Belarus und Polen Durch die sudanesischen Staatsangehörigen wurden bei der Vernehmung Asylanträge gestellt. Sie wurden in die Erstaufnahmeeinrichtung nach Stern Buchholz weitergeleitet. Der Marokkaner gab als Reiseziel Frankreich an. Er wurde am Sonntag nach Polen zurückgeschoben.

Am späten Samstagabend kontrollierten Bundespolizisten in Ladenthin einen PKW mit ukrainischer Zulassung. Fahrzeugführerin war eine 39- jährige Ukrainerin. Zur Kontrolle wies sie sich mit einem gültigen ukrainischen Reisepass und einer bis 07.04.2024 gültigen Aufenthaltserlaubnis (vorübergehender Schutz) für die Bundesrepublik Deutschland aus. Im Fahrzeug befanden sich noch vier afghanische Staatsangehörige und ein Iraner.

Im Zuge der durchgeführten Vernehmungen konnte ermittelt werden, dass es sich hier um eine gezielte Schleusung handelte. Die Ukrainerin hatte die Gruppe an der polnisch- weißrussischen Grenze aufgenommen. Sie bestätigte gewusst zu haben, dass die durch sie transportierten Personen unerlaubt nach Deutschland einreisen. Dafür bekam sie pro Person 150,00 EUR. Sie wurde wegen der Schleusung angezeigt, das Schleuserfahrzeug beschlagnahmt.

Die geschleusten Personen stellten in der Vernehmung Schutzersuchen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Aushändigung einer Anlaufbescheinigung für die Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz, wurden sie aus dem Gewahrsam entlassen.

Heute in den frühen Morgenstunden informierte die Kreisleitstelle Vorpommern-Greifswald nach einem Bürgerhinweis die Bundespolizei, dass in der Ortslage Grambow vier vermutlich ausländische Personen gesehen worden sind. Kurze Zeit später konnten dort ein iranischer und drei somalischer Staatsangehörige durch eine Bundespolizeistreife festgestellt werden.

Die Personen wurden in Gewahrsam genommen und der BPOLI Pasewalk zugeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell