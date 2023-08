Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Lange Restfreiheitsstrafe vollstreckt

Pomellen (ots)

Am späten Samstagnachmittag kontrollierten Bundespolizisten einen 45- jährigen polnischen Staatsangehörigen auf der Bundesautobahn 11, Fahrtrichtung Stettin. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Bonn zur Festnahme/Strafvollstreckung wegen schweren Raubes. Der Mann hatte noch eine Restfreiheitsstrafe in Höhe von insgesamt 1528 Tagen abzusitzen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die JVA Neustrelitz eingeliefert.

