BPOLI PW - GdpD POM: Lockführer der DB AG reagiert rechtzeitig

Ein 57-jähriger Anklamer muss sich jetzt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten. Die Notfallleitstelle der DB AG informierte die Bundespolizei in Pasewalk gegen 20:00 Uhr, dass es im Bereich der Haltepunktes Ferdinandshof zu einer Schnellbremsung des Regionalexpress 3317 gekommen ist. Der Zug war von Stralsund kommend in Richtung Berlin unterwegs. Grund: ein 57- jähriger Anklamer saß angetrunken auf der Bahnsteigkante. Seine Beine hingen in den Bereich des Gleiskörpers. Der Lokführer konnte seinen Zug gerade noch rechtzeitig durch ein Schnellbremsung zum Halten bringen und erlitt einen Schock. Damit verhinderte es Schlimmeres! Personen wurden nicht verletzt, es kam zu Zugverspätungen. Kräfte der Bundes- und Landespolizei eilten zum Ereignisort. Die Bundespolizei ermittelt jetzt gegen den Mann wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

