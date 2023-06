Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizisten vollstrecken Haftbefehl

Insel Usedom / Ahlbeck (ots)

Die Zahlung von 6459,17 Euro ersparte einem Schönebecker eine längere Haftstrafe wegen Betruges in zehn Fällen. Bei einer Kontrolle am grenzüberschreitenden Verkehrsweg L266 Ahlbeck aus Richtung Polen kommend ergab die fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Magdeburg zur Festnahme wegen Computerbetrug. Die Summe hatte der aus Sachsen-Anhalt kommende Reisende natürlich nicht dabei. Eine Telefonat mit seinem Chef und die Geldstrafe plus Kosten wurde durch eine Mitarbeiterin der Firma auf die Dienststelle gebracht.

Damit ersparte sich der 24jährige Deutsche eine 120tägige Ersatzfreiheitsstrafe und konnte kurze Zeit später die Dienststelle verlassen.

