Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendliche nach Raub gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Montag, 20. März 2023, insgesamt neun Tatverdächtige gestellt, die im Verdacht stehen, um 15 Uhr zwei 15 und 17 Jahre alte Gelsenkirchener am Trinenkamp in Bismarck bestohlen zu haben. Die Jugendlichen erklärten gegenüber den Beamten, dass sie unvermittelt von der Gruppe angegriffen und nach Geld gefragt worden seien. Dabei kam es zu einem Handgemenge, bei dem die Geschädigten auch geschlagen und getreten wurden. Schließlich entfernte sich die Tätergruppe mit einer geringen Menge Bargeld und einer Geldbörse vom Tatort. Zeugen bestätigten diese Angaben vor Ort. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten die Tatverdächtigen, allesamt Jugendliche Gelsenkirchener im Alter zwischen 13 und 15 Jahren im Bereich der U-Bahn-Haltestelle Musiktheater in Gelsenkirchen-Altstadt stellen. Bei ihnen fanden die Beamten auch die zuvor geraubte Geldbörse. Die Beamten nahmen die Verdächtigen mit zur Wache. Von dort wurden sie an Erziehungsberechtigte übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

