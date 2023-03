Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtige nach Raub und Körperverletzung gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen hat am Montag, 20. März 2023, fünf Tatverdächtige gestellt. Sie stehen im Verdacht, am Abend einen 22 Jahre alten Gelsenkirchener ausgeraubt und verletzt zu haben. Der Geschädigte gab gegenüber den Beamten an, sich über das Internet mit einer Frau am Musiktheater verabredet zu haben. Am vereinbarten Treffpunkt wurde er gegen 20 Uhr unmittelbar von mehreren Männern geschlagen. Weiter gab er an, mit Hilfe eines Zeugen in Richtung Luitpoldstraße geflohen zu sein. Die Tatverdächtigen folgten den beiden jedoch im Auto und malträtierten den 20-Jährigen im Kreuzungsbereich Ringstraße/Hauptstraße/Luitpoldstraße erneut und verletzten ihn dabei schwer. Anschließend raubten die Tatverdächtigen dem Mann den Rucksack und flüchteten. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den Geschädigten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Beamte das verdächtige Fahrzeug auf der Münsterstraße in Bismarck ermitteln und anhalten. In dem Opel fanden sie den zuvor geraubten Rucksack. Zwei der Tatverdächtigen, eine 20 Jahre alte Frau und ein 21 Jahre alter Mann aus Herten, konnten vor Ort entlassen werden, da sie zweifelsfrei identifiziert werden konnten. Eine 19-Jährige und ein 22-Jähriger, beide ebenfalls aus Herten, sowie ein 22 Jahre alter Mann ohne festen Wohnsitz wurden von den Beamten zur Identitätsfeststellung zur Wache gebracht. Von dort konnten zwei nach erfolgten Maßnahmen wieder gehen. Den 22-Jährigen ohne festen Wohnsitz nahmen die Beamten wegen des Verdachts der Fluchtgefahr vorläufig fest. Gegen alle Beschuldigten wird wegen des Verdachts des schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

