POL-EL: Freren - Vier Personen bei Unfall verletzt

Freren (ots)

Am heutigen Samstag kam es um 14:18 Uhr in Freren zu einem Verkehrsunfall. Der 63-jährige Fahrer eines Opel Meriva war auf der B214 in Richtung Lingen unterwegs und beabsichtigte, nach links in die Mühlenstraße abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden VW Tiguan eines 36-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Kollision wurden die beiden Fahrzeugführer sowie die jeweiligen Beifahrerinnen, eine 63-Jährige und eine 34-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 45000 Euro.

