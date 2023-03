Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungen nach Feuer im Pfarrheim

Gelsenkirchen (ots)

Die Kriminalpolizei hat wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung in einem leerstehenden Pfarrheim an der Buddestraße in Scholven die Ermittlungen aufgenommen. Ein Zeuge rief um 3.22 Uhr die Feuerwehr, die das Feuer löschte. An dem leerstehenden Gebäude entstand ein Brandschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 02029 365 8240.

