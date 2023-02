Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg-Bergheim: Einbrecher stehlen Schuhe und Messer aus Wohnhaus

Homberg (ots)

Spangenberg-Bergheim

Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 11.02.2023, 16:30 Uhr In ein Wohnhaus im "Kosberg" brachen unbekannte Täter am Samstagnachmittag ein und stahlen Schuhe, eine Bohrmaschine und Messer. Die Täter gelangten in das Wohnhaus indem sie eine Terrassentür aufbrachen und anschließend die Räumlichkeiten betraten. Sie durchsuchten sämtliche Schränke und Regale nach Wertgegenständen. Gestohlen wurden 5 Paar Schuhe in Nike-Kartons, eine Bohrmaschine und zwei Messer. Von zwei, von einem Zeugen beobachteten Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Beide Täter sind männlich, haben eine normale bis schlanke Statur und sind zwischen 170 und 180 cm groß. Bekleidet waren sie jeweils mit einer Jeanshose und einem grauen Pullover Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

