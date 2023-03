Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Großdemonstration im Gelsenkirchener Süden - Autofahrer müssen am Dienstag mit Verkehrsbehinderungen rechnen

Gelsenkirchen (ots)

Aufgrund mehrerer Kundgebungen im Stadtgebiet müssen Verkehrsteilnehmer am Dienstag, 21. März 2023, mit vorübergehenden Verkehrseinschränkungen rechnen. Die größte Kundgebung startet um 9 Uhr mit einem Sternenmarsch ausgehend vom Musiktheater am Kennedyplatz, vom ehemaligen Gelände des Schalker Vereins an der Europastraße, vom Revierpark Nienhausen in der Nienhausenstraße bzw. Feldmarkstraße sowie von der Straße Am Schalker Bahnhof. Die vier Routen treffen schließlich auf dem Heinrich-König-Platz in der Altstadt zu einer Abschlusskundgebung zusammen. Die Polizei erwartet mehrere tausend Teilnehmer, sodass es auf den Strecken in Richtung des Heinrich-König-Platzes durch vorübergehend gesperrte Straßen zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann, darunter zum Beispiel auf der Kurt-Schumacher-Straße, der Florastraße, der Ringstraße und der Hiberniastraße. Autofahrer werden gebeten, dies in ihren Planungen morgen zu berücksichtigen und die betroffenen Strecken nach Möglichkeit großräumig zu umfahren.

Folgende Straßen sind betroffen und werden temporär gesperrt:

Am Schalker Bahnhof zwischen Caubstraße und Kurt-Schumacher-Straße in beide Richtungen Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Süden zwischen Berliner Brücke und Florastraße Florastraße zwischen Luitpoldstraße und Overwegstraße in beide Richtungen Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Norden zwischen Blumendelle und Grillostraße Blumendelle von der Kurt-Schumacher-Straße bis zur Leipziger Straße in beide Richtungen

Luitpoldstraße / Ringstraße in Fahrtrichtung Süden zwischen Florastraße und Hiberniastraße Kreuzungsbereich Ringstraße / Wildenbruchstraße / Hiberniastraße komplett

Europoastraße zwischen Am Schalker Verein und Hohenzollernstraße in beide Richtungen Wildenbruchstraße zwischen Hohenzollernstraße und Ringstraße in Fahrtrichtung Westen

Feldmarkstraße in Fahrtrichtung Osten vom Revierpark Nienhausen bis Rheinische Str. ->im weiteren Verlauf Florastraße bis zur Luitpoldstraße Ebertstraße von der Kurt-Schumacher-Straße bis zum Heinrich-König-Platz in beide Richtungen

Junkerweg zwischen Rheinelbestraße und Wickingstraße in Fahrtrichtung Osten Wickingstraße in Fahrtrichtung Norden zwischen Junkerweg und Hiberniastraße

Ebenso sind alle Straße von den Sperrmaßnahmen betroffen, die auf die oben genannten Straßen einmünden bzw. diese kreuzen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell