Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub einer Einkaufstasche in der Altstadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Raubdelikt in der Altstadt am Freitag, 17. März 2023, sucht die Polizei Zeugen der Tat. Eine 74-jährige Gelsenkirchenerin lief mit ihrem Ehemann zu Fuß nach Hause. Vor ihrem Wohnhaus in der Gabelsbergerstraße standen drei Jugendliche, welche die beiden passierten, um das Mehrfamilienhaus zu betreten. Die unbekannten Jugendlichen folgten den Gelsenkirchenern in den Hausflur, schubsten die 74-Jährige gegen die Wand und entwendeten ihre Einkaufstasche, welche um ihren Rollator hang. Die Unbekannten flüchteten samt Einkaufstasche, in der sich auch die Geldbörse der Frau befand, in Richtung Innenstadt. Alle Unbekannten sind etwa 16 bis 18 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und hatten dunkle Haare. Der Tatverdächtige, der die Handtasche entriss, trug zudem einen blauen Trainingsanzug mit roten Streifen und zog sich die Kapuze über den Kopf. Der zweite Verdächtige trug einen weißen Trainingsanzug. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Diese bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter der 0209 365 7512 oder unter der 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell