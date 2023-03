POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots) - Nach einem Raubdelikt in der Altstadt am Freitag, 17. März 2023, sucht die Polizei Zeugen der Tat. Eine 74-jährige Gelsenkirchenerin lief mit ihrem Ehemann zu Fuß nach Hause. Vor ihrem Wohnhaus in der Gabelsbergerstraße standen drei Jugendliche, welche die beiden passierten, um das Mehrfamilienhaus zu betreten. Die unbekannten Jugendlichen folgten den Gelsenkirchenern in den Hausflur, schubsten ...

mehr