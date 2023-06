Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Graffitisprayer auf frischer Tat mit Tatwerkzeug gestellt

Greifswald (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch gegen 23:50 Uhr konnte eine Streife unseres Reviers in Lubmin zwei Graffitisprayer am Haltepunkt Greifswald Süd auf frischer Tat stellen. Im Rahmen der Bestreifung der Bahnanlagen beobachteten die Einsatzkräfte zwei Personen, die sich sehr auffällig verhielten. Zeitgleich konnte durch die Mitarbeitenden ein frisch angebrachtes Graffiti im Personentunnel des Haltepunktes festgestellt werden. Die beiden Tatverdächtigen versuchten zu flüchten. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die beiden 20-jährigen Greifswalder im Gebüsch versteckend aufgefunden werden. Die junge Frau führte einen Rucksack mit sich, in dem sich diverse Sprayerutensilien befanden. Bei der Durchsuchung des Begleiters konnten zudem Kreide und ein Handy sichergestellt sowie Farbanhaftungen an den Händen erkannt werden. Beide stehen im Verdacht die Betonmauer des Tunnels mit mehreren Graffiti großflächig besprüht zu haben. Die Lubminer Einsatzkräfte beschlagnahmten die Sprayerutensilien und leiteten gegen die beiden deutschen Staatsangehörigen ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

