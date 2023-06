BPOLI PW - GdpD POM: Musik beseitigt Grenzen

Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

Insel Usedom / Swindemünde (ots)

"Ein fantastischer Auftritt, ein tolles Konzert", so hörte man es aus den Mündern der überwiegend deutschen Konzertgäste. Tosender Beifall und die Forderung nach Zugaben, waren der "Lohn" des Orchesters für den ersten Auftritt des Bundespolizeiorchesters Berlin in Swinemünde. "Musik überschreitet bzw. beseitigt Grenzen", so der Inspektionsleiter der Bundespolizeiinspektion Pasewalk Jürgen Köhler

Dieser Auffassung waren auch der stellv. Stadtpräsident Swinemündes, Pawel Suika, der Kommandant der PSG Stettin, Oberstleutnant Zbigniew Pałka, der Dirigent des Bundespolizeiorchesters Berlin, Gerd Herklotz und der Leiter der Inspektion Pasewalk, Polizeidirektor Jürgen Köhler, so dass sie vereinbarten, dass diese Veranstaltung unbedingt eine Fortsetzung finden sollte.

Geplant wurde im Gespräch ein gemeinsames deutsch-polnisches Konzert. So schlug Pawel Suika vor, das Marineorchesters Swinemündes einzubeziehen. Leider wurden die Planungen kurzfristig aufgrund anderweitiger Verpflichtungen des Orchesters geändert. Dennoch entschlossen sich die Verantwortlichen, das Konzert aufgrund des vorjährigen großen Erfolges durchzuführen.

Am Mittwoch den 14. Juni um 17:00 Uhr ist es nun wieder soweit. Das Bundespolizeiorchester Berlin spielt an der Swinemünder Kurmuschel auf. "Wir freuen uns sehr darauf, dort wieder spielen zu dürfen", so Herklotz, der sogar bei schlechtem Wetter Varianten zum Spielen gefunden hat.

Das Programm das eine bunte Mischung an Ohrwürmern für Jedermann von Pop, Märschen und Filmmusiken bietet, wird von der Bundespolizistin Nadine Oswald mit ihrer tollen Gesangsstimme untermalt.

