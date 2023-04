Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei Pasewalk/ polnischer Grenzschutz- gemeinsam erfolgreich gegen Schleuser

Pomellen (ots)

Am 25.04.2023, gegen 08:30 Uhr, stellten Bundespolizisten in der Ortslage Ladenthin fünf Personen nach zuvor unerlaubter Einreise fest. Bei den Personen handelt es sich um einen 32- jährigen syrischen Staatsangehörigen, drei jemenitische Staatsangehörige (50, 27, 20 Jahre) und einen 27- jährigen ägyptischen Staatsangehörigen. Aufenthaltslegitimierende Dokumente für eine Einreise nach Deutschland konnten nicht vorgelegt werden. In den Reisepässen befanden sich Visa der russischen Föderation und Einreisegenehmigungen für Weißrussland. In zeitlicher und örtlicher Nähe zur unerlaubten Einreise der Personengruppe, wurde durch eine Streife der Gemeinsamen deutsch polnischen Dienststelle Pomellen (Bundespolizei/ polnischer Grenzschutz) auf polnischem Hoheitsgebiet ein 38- jähriger georgischer Staatsangehöriger als Fahrer eines PKW mit polnischer Zulassung festgestellt und kontrolliert. Auf einem im KFZ aufgefundenen Navigationsgerät war die Fahrstrecke von der weißrussischen Grenze bis Ladenthin eingestellt. Daraufhin wurde den unerlaubt eingereisten Personen ein Foto des Georgiers vorgelegt. Diese erkannten ihn als Fahrer des Schleuserfahrzeuges. Durch den polnischen Grenzschutz wurde das Handy des mutmaßlichen Schleusers ausgelesen. Auf dem Handy befand sich ein Video, in welchem der Ausstieg der geschleusten Personengruppe aus dem KFZ an der Grenzlinie in Ladenthin dokumentiert ist. Vor dem Hintergrund der Beweislage, wurde der georgische Staatsangehörige durch den polnischen Grenzschutz festgenommen und wird heute einem Haftrichter vorgeführt. Alle geschleusten Personen stellten in Deutschland ein Schutzersuchen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde ihnen eine Anlaufbescheinigung für die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz ausgehändigt.

