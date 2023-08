Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei stellt gestohlenen Bootsmotor sicher

Pomellen (ots)

Bundespolizisten bemerkten gestern Morgen auf der Bundesstraße 113 in der Ortslage Storkow zwei polnische Staatsangehörige (32 und 22 Jahre alt). Sie waren mit ihrem in Polen zugelassenen PKW in Richtung Tantow (Brandenburg) unterwegs. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Personen/des KFZ verlief negativ. Im KFZ befand sich ein Außenbordmotor der Marke Yamaha 150 PS (Wert ca. 20 000,-EUR) sowie entsprechendes Zubehör. Zudem wurde ein Stand Up Paddle und ein feuchtes Schlauchboot mit E-Motor festgestellt. Die Kabel/Schläuche am Außenbordmotor waren durchtrennt. Auf Verlangen konnte kein Eigentumsnachweis vorgelegt werden. Auch die von den Polen gemachten Angaben zur Herkunft des Motors waren nicht glaubwürdig. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Motor im Zeitraum vom 08. bis 10. Juli 2023 in Brandenburg (Werbellinsee) gestohlen worden ist. Der Sachverhalt/ die Personen wurde zuständigkeitshalber an den Kriminaldauerdienst Anklam übergeben

