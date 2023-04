Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Brand eines Pkw in Schwarzenholz

Saarwellingen (ots)

In der Nacht zum 28.04.2022, gegen 02:00 Uhr, stand ein silberner Kleinwagen in der Dorfstraße in Schwarzenholz in Flammen. Ein Anwohner war auf den brennenden Pkw aufmerksam geworden und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Infolge der Hitzeentwicklung löste sich die Handbremse des Fahrzeuges, sodass dieses rückwärts auf die Fahrbahn rollte. Der Pkw brannte vollständig aus. Auch ein in unmittelbarer Nähe parkendes Fahrzeug wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Die polizeilichen Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an.

Sachdienliche Informationen erbeten an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881/5050.

