Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl "Schorn-Tower"

Ilmenau (ots)

Am Sonntag, den 23.07.2023, gegen 03:22 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Lebensmittelgeschäfft des "Schorn-Tower" am Vogelherd. Der oder die Täter entwendeten eine Registrierkasse mit Bargeld und richteten hohen Sachschaden an. Wer kann sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0190481/2023 entgegen. (rw)

