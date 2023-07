Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trunkenheitsfahrt

Gotha (ots)

Am Samstag wurde die Polizei Gotha, gegen 10:20 Uhr über einen auffällig fahrenden PKW Suzuki informiert. Dieser soll über mehrere Bordsteinkanten gefahren sein. Kurz vor der Einfahrt zum Kaufland Gotha, hat der Fahrzeugführer einem anderen Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt genommen. Auf dem Parkplatz des Kauflandes wurde der Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier wurde ein Atemalkoholwert von 1,82 Promille festgestellt. Der Führerschein des 59jährigen Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt und die angeordnete Blutentnahme wurde durchgeführt. Die Polizei sucht den Fahrzeugführer, welchem die Vorfahrt am Kaufland genommen wurde. Bezugsnummer: 0190065 (as)

