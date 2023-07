Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schlägerei auf dem Bahnhof

Neudietendorf (ots)

Am Samstag gegen 20:20 Uhr musste die Polizei Gotha zur Unterstützung der Bundespolizei nach Neudietendorf auf den Bahnhof eilen. Hier wurde ein 67jähriger Mitarbeiter der Deutsche Bahn durch einen 29jährigen Mann geschlagen. Dieser wurde zuvor angesprochen, weil er verbotswidrig die Gleise betreten hatte. Auf halber Strecke mussten die Kollegen umkehren, da beide Beteiligten nun im Zug nach Gotha saßen. In Gotha wurden beide angetroffen. Hier wurde der Bahnmitarbeiter medizinisch versorgt und anschließend ins Krankenhaus Gotha verbracht. Gegen den 29jährige wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung und Verstoßes gegen die Eisenbahnbetriebsordnung eingeleitet. (as)

