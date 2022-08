Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung auf Schützenfest mit anschließender Beleidigung von Polizeibeamten

Northeim (ots)

Moringen, Am Hainberg, Sonntag, 21.08.2022, 00.50 - 01.36 Uhr

FREDELSLOH (köh) - Am frühen Sonntagmorgen wurden Northeimer Polizeibeamte am Schützenplatz in Fredelsloh während der Sachverhaltsaufnahme zu einer vorangegangenen Körperverletzung von einem bisher unbeteiligten Beschuldigten beleidigt.

Die Beamten nahmen gerade eine Körperverletzung zum Nachteil eines 22-jährigen Moringers auf, der von einem 22-jährigen Einbecker geschlagen worden war. Ein 25-jährigen Einbecker störte die Sachverhaltsaufnahme und reagierte auf den ausgesprochenen Platzverweis der Polizeibeamten mit dem Zeigen des Mittelfingers sowie diversen Beleidigungen.

Der 22-jährige Moringer wurde zwecks ärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 22-jährigen Beschuldigten aus Einbeck wurde ein Platzverweis für das Schützenzelt ausgesprochen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Auch gegen den 25-jährigen Einbecker wird nun wegen Beleidigung ermittelt.

