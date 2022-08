Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrug via WhatsApp

Einbeck (ots)

Dassel, OT Eilensen (Kr.) 20.08.2022; 22:10 Uhr

Am Samstagabend, den 20.08.2022, gibt sich eine bislang noch unbekannte Person per WhatsApp-Nachricht, bei einem Ehepaar aus Eilensen als Sohn aus und täuscht einen Notfall im Ausland vor. Er fordert das Paar auf, eine Überweisung in Höhe von 4000,- Euro auf ein genanntes Konto zu tätigen. Ohne über den Inhalt der Nachricht gründlich nachzudenken und telefonischen Kontakt zum Sohn aufzunehmen, kommt das Paar der Forderung nach und überweist den geforderten Betrag. Im Nachhinein fällt ihnen auf, dass sie auf einen Betrug hereingefallen sind. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet nochmals eindringlich darum, solche WhatsApp-Nachrichten, Anrufe von Enkeln oder Personen in Notlage sowie fingierte Polizeianrufe sorgfältig zu prüfen und vor jeglichem Tätigwerden die Polizei darüber in Kenntnis zu setzen.

