Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schockanruf

Schifferstadt (ots)

Am Mittwochmittag erhielt ein 86-jähriger Schifferstadter einen Anruf von einer weiblichen Person. Hierbei gab die Person, die sich als Tochter des Angerufenen ausgab, weinerlich an, dass sie gerade in Hamburg auf der Davids-Wache sei, da sie ein 2-jähriges ukrainisches Kind totgefahren habe. Zur Abwendung einer Untersuchungshaft müsse sie nun eine Kaution in Höhe von 50.000 Euro hinterlegen. Erst ein Bekannter, den der 86-jährige im Anschluss kontaktierte, machte ihn auf den Betrugsversuch aufmerksam, sodass dem Mann kein Schaden entstand.

