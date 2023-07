Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hätte er mal auf die Frau gehört.

Friedrichroda (ots)

Alles begann am Samstag gegen 23:30 Uhr in Friedrichroda, hier kam es zu einem handfesten Streit zwischen einer 25jährigen Frau und einem 25jährigen Mann. Die Frau wollte eine Trunkenheitsfahrt verhindern und nahm dem Mann den Fahrzeugschlüssel weg. Der Herr hörte leider nicht auf die Frau, nahm sich den Schlüssel wieder und setzte sich mit dem PKW Dacia in Bewegung. Gegen 01:00 Uhr wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht im Bereich Schwarzhausen informiert. Hier wurden mehrere Fahrzeugteile des PKW Dacia aufgefunden. Das Fahrzeug fuhr jedoch weiter. Die Polizei konnte dann den PKW im Bereich Fröttstedt auffinden und gegen 03:00 Uhr auch den passenden Fahrer. Dieser hatte 2,51 Promille und keinen Führerschein. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Es wurden mehrere Straftaten angezeigt. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell