Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte setzen erneut Kraftrad in Hannover-Mittelfeld in Brand

Hannover (ots)

In der Donnerstagnacht, 30.03.2023, zündeten bislang unbekannte Täter im hannoverschen Stadtteil Mittelfeld ein zuvor entwendetes Motorrad an. Die Tat weist Zusammenhänge zu Brandstiftungen an zwei Motorrollern im Dezember 2022 auf. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover wurde das brennende Motorrad gegen 23:30 Uhr in der Straße "Görlitzer Hof" gemeldet. Ein Spaziergänger informierte die Feuerwehr. Dieser gelang es anschließend das Feuer zu löschen. Durch die Flammen wurde ein blaues Motorrad der Marke Honda vollständig zerstört. Eine Überprüfung vor Ort ergab, dass das Kraftrad im Zeitraum vom 20.03.2023 bis 23.03.2023 aus dem Bereich Hannover-Döhren entwendet wurde. Unter anderem aufgrund des Brandortes geht die Polizei von Zusammenhängen zu Brandstiftungen vom 20.12.2022 und 21.12.2022 aus (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5401817). Die Schadenshöhe wird mit circa 4.000 Euro beziffert. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Der Zentrale Kriminaldienst Hannover ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und sucht Zeugen des Vorfalls. Wer hat im Bereich des Görlitzer Hofes in der Nacht vom 30.03.2023 verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /aw, nash

