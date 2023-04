Polizeidirektion Hannover

POL-H: Radfahrer nach Unfall in der List im Krankenhaus verstorben

Hannover (ots)

Mehrere Tage nach einem Zusammenstoß mit einer anderen Radfahrerin ist ein 97-Jähriger am Sonntag, 02.04.2023, im Krankenhaus verstorben. Die Frau wollte den ebenfalls Rad fahrenden Senior am Dienstag, 28.03.2023, auf einem gemeinsamen Fuß- und Radweg an der Spannhagenstraße überholen, als es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß kam. Der 97-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, wo sich sein Zustand jedoch verschlechterte.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr die 41 Jahre alte Radfahrerin am 28.03.2023 gegen 07:50 Uhr den gemeinsamen Fuß- und Radweg an der Spannhagenstraße in Richtung der Grethe-Jürgens-Straße. Dabei überholte sie den in gleiche Richtung fahrenden 97-Jährigen, der ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs war. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zur Berührung der beiden Fahrräder. Im weiteren Verlauf stürzte der 97-Jährige und erlitt dabei Verletzungen, die eine Behandlung im Krankenhaus nötig machten. Die Radfahrerin kam derweil nicht zu Fall und blieb unverletzt.

Bis zum Sonntag verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Mannes in der Klinik, wo er schließlich verstarb. Die Ermittlungen müssen nun zeigen, ob der Tod im direkten Zusammenhang mit den bei dem Unfall erlittenen Verletzungen steht. /ram, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell