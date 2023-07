Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Brandstiftung

Ilmenau (ots)

In den frühen Morgenstunden des 23.07.2023, gegen 00:58 Uhr, wurde der Polizei Arnstadt-Ilmenau ein Brand in der Straße Mühltor gemeldet. Der oder die Täter entzündeten den Inhalt einer Mülltonne in einer Containerbox. Durch die Brandentwicklung entzündeten sich fünf weitere Mülltonnen, wodurch fortfolgend das Feuer auf die Hauswand des Mehrfamilienhauses übergriff. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen, sodass niemand der Anwohner verletzt wurde. Es entstand Sachschaden von circa 10.000 Euro. Wer kann sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0190472/2023 entgegen. (rw)

