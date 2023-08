Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Festnahme eines Einbrechers auf frischer Tat

Ratzeburg (ots)

23. August 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 22.08.2023 - Ratzeburg

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Gestern Mittag (22.08.2023) konnte durch das aufmerksame Verhalten von Nachbarn ein Einbrecher in Ratzeburg bei der Tatbegehung zunächst in die Flucht geschlagen und dann anschließend durch die Polizei festgenommen werden.

Zunächst fiel ein Unbekannter in der Straße "Auf der Amtskoppel" bei mehreren Anwohnern auf. So stand gegen 11.25 Uhr plötzlich ein unbekannter Mann einer Bewohnerin eines Einfamilienhauses in ihren Räumlichkeiten gegenüber, nachdem er durch die offenstehende Terrassentür eindrang. Schnell ergriff der Unbekannte von dort die Flucht. Bei einem weiteren Anwohner stand diese Person plötzlich im Garten und erfragte nach seinem Entdecken um Spenden für einen Zirkus, bevor er verschwand. Mit dieser Masche betrat der Tatverdächtige mehrere Grundstücke.

Nachdem dieser bei einer 79-jährigen Anwohnerin ebenfalls um Spenden warb und sich offensichtlich entfernte, kehrte er nur wenige Minuten später zum Haus der Anwohnerin zurück. Dort machte er sich an einem auf kippstehenden Fenster zu schaffen. Es gelang ihm das Fenster zu öffnen und bereits einen Fuß in die Räumlichkeiten des Hauses zustellen, was aber nicht unbemerkt blieb. Zusammen mit einer aufmerksamen Nachbarin gelang es der Bewohnerin den Einbrecher in die Flucht zu schlagen, noch bevor er Diebesgut an sich nehmen konnte.

Dank der guten Täterbeschreibung der Anwohner konnte der flüchtige Täter in unmittelbarer Nähe von den Beamten des Polizeireviers Ratzeburg festgenommen werden.

Hierbei handelt es sich um einen polizeilich einschlägig bekannten 46-Jährigen ohne festen Wohnsitz.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck verbrachten die Beamten den Festgenommenen zwecks Vorführung bei einem Haftrichter beim Amtsgericht Lübeck ins Polizeigewahrsam.

