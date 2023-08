Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: B 75 zwischen Bargteheide und Bad Oldesloe nach Verkehrsunfall voll gesperrt

Ratzeburg (ots)

24. August 2023 | Kreis Stormarn - 24.-08.08.2023 - Neritz

Heute Morgen, gegen 05.35 Uhr, kam es auf der B 75, zwischen Bargteheide und Bad Oldesloe, in Höhe der Ortschaft Neritz zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 63-jähriger Mann mit einem kiesbeladenen Sattelzug auf der B 75 aus Bad Oldesloe kommend in Richtung Bargteheide. In Höhe der Ortschaft Neritz geriet ein aus der Gegenrichtung kommender BMW eines 43-jährigen Hamburgers aus noch ungeklärter Ursache auf die Fahrspur des Sattelzuges. Der aus dem Kreis Segeberg Stammende wollte einen Zusammenstoß mit dem BMW verhindern, wich zunächst nach rechts aus, verlor dann die Kontrolle über den 40-Tonner und kam nach links von der Fahrbahn ab. Erst in einer Böschung kam das Sattelzug zum Erliegen. Zudem verteilte sich eine größere Menge seiner Kiesladung auf der Fahrbahn der B 75.

Der BMW stieß auf der Gegenfahrbahn jedoch im weiteren Verlauf mit einem hinter dem Sattelzug fahrenden VW Polo einer 57-jährigen Frau zusammen.

Alle drei Fahrzeugführer verletzten sich leicht und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten bei dem Hamburger Atemalkoholgeruch wahr. Einen Atemalkoholtest konnte der 43-jährige nicht absolvieren. Es wurde daraufhin die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt.

Die Bergung des Kieslasters dauert zur Stunde noch an, so dass die B 75 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt, ist.

Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell