Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unfallverursacher und Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Ratzeburg (ots)

25. August 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 25.08.2023 - BAB 24 / Gudow

Heute Morgen, gegen 06.00 Uhr, wurde auf der BAB 24, in Fahrtrichtung Hamburg, in Höhe der Gemeinde Gudow, eine frische Unfallstelle an der Mittelschutzplanke festgestellt. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam ein bislang unbekannter Lkw aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte im spitzen Winkel gegen die Mittelschutzplanke. Diese wurde auf ca. 50 Metern beschädigt, so dass hier ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro entstand. An der Unfallstelle wurden neben weiße Kunststoffteilen auch ein seitlicher, vorderer linker Fahrtrichtungsanzeiger in Klarkunststoff aufgefunden. Dieser kann einem Lkw bis 18 Tonnen, Hersteller: Mercedes-Benz, Typ ATEGO, mit dem Baujahr ab 1998 zugeordnet werden. Der unfallbeteiligte Lkw müsste also im vorderen linken Fahrzeugbereich stärkere Schäden aufweisen. An der gesamten linken Seite müssten zudem Streifschäden und Schäden an den Reifen/Felgen festzustellen sein. Das ermittelnde Polizei-Autobahnrevier in Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen und den Unfallfahrer selbst. Wem ist der zuvor beschriebenen Lkw, mit entsprechenden Schäden aufgefallen und kann Hinweise dazu geben? Sachdienliche Erkenntnisse nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04156/295- 0 entgegen. Wo ist ein Lkw mit entsprechenden Schäden aufgefallen, festgestellt worden?

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell