POL-RZ: Ermittlungserfolg der Reinbeker Kriminalpolizei - Festnahme von zwei Tatverdächtigen

Ratzeburg (ots)

25. August 2023 | Kreis Stormarn - 24.08.2023 - Glinde / Brüel (MV)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am 24.08.2023 nahmen Beamte der Kriminalpolizei Reinbek mit Unterstützung von zivilen Einsatzkräften aus Ratzeburg in Zusammenarbeit mit dem Zoll und Beamten der Kriminalinspektion Schwerin zwei Männer im Alter von 42 und 44 Jahren vorläufig fest.

Sie stehen im Verdacht, gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Im Zuge der anschließenden Durchsuchungen der zwei Personen, ihrer Meldeanschriften in Glinde und auf einem Gelände eines Resthofes in Brüel (MV) fanden die Beamtinnen und Beamten eine Indoorplantage mit einer großen Anzahl an Cannabispflanzen und umfangreiche und hochwertige technische Ausstattung vor. Zudem wurden weitere Beweismittel aufgefunden und beschlagnahmt.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck sollen beide festgenommenen Personen im Laufe dieses Tages einem Haftrichter beim Amtsgericht Lübeck vorgeführt werden.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

