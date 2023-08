Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim: Einsatzmaßnahmen der Polizei und weiterer Rettungskräfte mit kontrollierter Räumung eines Mehrfamilienhauses

Pforzheim (ots)

Am heutigen Abend, vor 20.00 Uhr, kam es in der Salierstraße in Pforzheim zu einem Einsatz der Polizei, der Berufsfeuerwehr Pforzheim und Rettungskräften. Im Zuge der Maßnahmen wurde bekannt, dass sich in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses eine Substanz befinden könnte, welche eine Gefahr für Dritte darstellen kann. Das Wohngebäude wurde kontrolliert geräumt. Ebenso erfolgte die Festlegung eines Sicherheitsradius von ca. 50 Metern um das Gebäude. Anwohner wurde gebeten in den Häusern zu bleiben.

Die Berufsfeuerwehr führte im gesamten Gebäude, unter Einbindung eines Chemikers, Messungen durch. Es ergaben sich in der Folge keine Messergebnisse die eine Gefahr für Dritte bekräftigen könnten.

In der betreffenden Wohnung wurde eine verstorbene Person festgestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Zwei Personen die in der betreffenden Wohnung mit der Substanz möglicherweise in Berührung kamen, wurde vorsorglich dekontaminiert und in ein Krankenhaus verbracht. Weitere Personen oder eingesetzte Rettungskräfte wurden mit jetzigem Stand nicht verletzt.

Für die Durchführung der erforderlichen Einsatzmaßnahmen wurde die Absperrung des betreffenden Bereichs bis ca. 22.30 Uhr aufrechterhalten. Ebenso werden sukzessive die weiteren Wohnungen im betreffenden Gebäude freigegeben.

Für die umliegende Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

Die Berufsfeuerwehr Pforzheim war mit 10 Fahrzeuge und 25 Kräften am Einsatzort.

Benjamin Koch, Pressestelle

