POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eisingen - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe -Zweigstelle Pforzheim- und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalpolizei ermittelt-

Ein Tatverdächtiger wurde am frühen Freitagmorgen gegen 00.30 Uhr festgenommen, nachdem sich der Verdacht ergeben hatte, er sei in ein Einfamilienhaus in Eisingen eingebrochen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelang ein Täter gewaltsam durch ein Fenster in das Einfamilienhaus in der Kniebisstraße. Dort durchwühlte alle Räume des oberen Stockwerks und nahm diverse Wertgegenstände an sich. Der Hauseigentümer wurde durch den Lärm geweckt und begab sich ebenfalls in das Obergeschoss. Daraufhin flüchtete der Täter unerkannt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers konnte ein 54-jähriger mutmaßlicher Tatverdächtige in Tatortnähe festgestellt und durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Der 54-Jährige wurde nach Personalienfeststellung und Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Mirko Heim, Staatsanwaltschaft Karlsruhe -Zweigstelle Pforzheim- Simone Unger, Pressestelle

