POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - gestürzter Radfahrer lebensgefährlich Verletzt

Pfalzgrafenweiler (ots)

Lebensgefährlich Verletzt hat sich am Donnerstag ein Pedelec-Fahrer, als er alleinbeteiligt vom Fahrrad stürzte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrsdienst-Außenstelle Freudenstadt befuhr eine vierköpfige Fahrradgruppe gegen 16:00 Uhr den Radweg entlang der Landesstraße 404. Kurz vor der Einmündung zur Kreisstraße 4729 stürzte ein 67 Jahre alter Mann beim Bremsvorgang alleinbeteiligt von seinem Pedelec. Der Mann zog sich durch den Sturz lebensgefährliche Verletzungen zu und befindet sich in einem Krankenhaus. Zum selben Zeitpunkt befuhr ein 50 Jahre alter Mercedes Fahrer die Landesstraße 404 von Pfalzgrafenweiler in Richtung Freudenstadt. Da er nach links in Richtung Durrweiler abbiegen wollte nutze er hierfür die Linksabbiegerfahrspur. Um dem gestürzten Radfahrer zur Hilfe zu kommen zog er sein Fahrzeug nach rechts und übersah offenbar den neben ihm in gleicher Richtung fahrenden VW. Der VW wird durch die Kollision nach rechts abgewiesen, überfuhr eine Verkehrsinsel, beschädigte einen Vorwegweiser und kam im Straßengraben zum Stehen. Zwei Personen, der insgesamt fünf Insassen werden durch diesen Unfall leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 25.000 Euro beziffert.

Simone Unger, Pressestelle

