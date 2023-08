Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrrad aus Garage gestohlen

Pforzheim (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag ein Pedelec aus einer Garage in der Südweststadt gestohlen.

Zwischen 20:30 Uhr und 05:30 Uhr drangen die unbekannten in die unverschlossene Garage in der Kaiser-Friedrich-Straße ein und entwendeten das unverschlossene gelb/grüne Pedelec der Marke Lankeleisi, Typ RV 800 Plus an sich. Des Weiteren stahlen sie eine ebenfalls dort abstelle Tasche mit.

Simone Unger, Pressestelle

Die Polizei rät: - Nutzen Sie ein sicheres Schloss - Anschließen, statt nur Abschließen! Schließen Sie Rahmen sowie Vorder- und Hinterrad des Fahrrads an einen fest verankerten Fahrradständer oder Gegenstände an - auch wenn Sie es nur kurz alleine lassen. - Schließen Sie es auch so an und ab, dass es nicht mehr weggeschoben werden kann. - Schließen Sie ihr Rad auch zu Hause ab und am besten an. - Verschließen Sie Garagen, Schuppen oder sonstige Abstellräumlichkeiten. - Teures, nicht fest montiertes Zubehör sollte nicht am Rad zurückgelassen werden. Nehmen Sie dieses mit oder sichern Sie dieses zusätzlich. - Notieren Sie sich die Individualnummer und heben die Unterlagen ihres Rades auf. (Fahrradpass). - Machen Sie Fotos, auch von Individualmerkmalen an ihrem Fahrrad. - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Radtaschen oder am Gepäckträger zurück. - Es gibt mittlerweile GPS-Sender für Fahrräder, die ein Wiederauffinden ermöglichen. - Melden Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge umgehend der Polizei und notieren Sie sich das Kennzeichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell