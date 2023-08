POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Warnung vor What's App-Betrüger

Calw (ots) - Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Mittwoch in eine Tankstelle in Calw eingedrungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelang es dem Täter gegen Mitternacht, sich über eine Tür gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum der Tankstelle in der Stuttgarter Straße zu verschaffen. Anschließend räumten der Einbrecher einige Verkaufsregale leer und flüchteten unerkannt. Der Wert des Diebesguts ist noch nicht bekannt. ...

