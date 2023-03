Polizei Hamburg

POL-HH: 230308-1. Eine Zuführung nach versuchtem Raubdelikt auf Tankstelle

Hamburg (ots)

Tatzeit: 07.03.2023, 18:52 Uhr

Tatort: Hamburg-Hammerbrook, Heidenkampsweg

Beamte des Polizeikommissariats 41 (PK 41) haben gestern Abend einen 26-Jährigen vorläufig festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, ein versuchtes Raubdelikt auf eine Tankstelle begangen zu haben.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte der Tatverdächtige zunächst im Shop der Tankstelle gegessen und getrunken, ehe er sich zu den beiden Angestellten (22, 38) in den Kassenbereich begab. Dort drohte er ihnen Gewalt an für den Fall, dass sie ihm kein Bargeld aushändigen würden. Den Tankstellenmitarbeitern gelang es, den Täter in ein Gespräch zu verwickeln und die Polizei zu verständigen. Die eintreffenden Polizisten nahmen den Tatverdächtigen, einen afghanischen Staatsangehörigen, am Tatort vorläufig fest.

Beamte des Kriminaldauerdienstes übernahmen die ersten Ermittlungen und führten den 26-Jährigen nach erkennungsdienstlicher Behandlung einem Haftrichter zu.

Die weiteren Ermittlungen werden beim zuständigen Raubdezernat (LKA 164) geführt und dauern an.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell