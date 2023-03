Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Brake. Einbruchsversuch dank Zeugen verhindert - Polizei bittet um Hinweise.

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag (24.03.2023) versuchten bislang Unbekannte über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße "Niedernhof" in Brake einzubrechen. Zeugen beobachteten gegen 15 Uhr mehrere Personen bei dem Einbruchsversuch. Einer der Zeugen sprach die Gruppe an, vertrieb sie vom Grundstück des Hauses und konnte im Anschluss drei Personen wie folgt beschreiben:

- Einer der Täter soll ca. 1,76 groß und ca. 18-20 Jahre alt sein. Er habe dunkelbraune, lockige Haare, trug eine dunkelgrüne Jacke und sprach Hochdeutsch. - Ein weiterer Täter sei ca. 1,70 m groß und 25-30 Jahre alt. Er habe eine stämmige Figur, dunkle Haare, einen grauen Bart, trug eine dunkle Hose sowie Jacke und sprach Hochdeutsch. - Eine dritte Person soll weiblich, ca. 1,60 m groß und jung gewesen sein. Sie habe rot-blonde Haare (Zopf) und trug eine rote Jacke.

Wer Hinweise zur Identität der Einbrecher geben kann, setzt sich bitte telefonisch unter 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.

