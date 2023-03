Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Polizist angegriffen.

Lippe (ots)

Am Sonntagabend (26.03.2023) gegen 17.30 Uhr wurde der Polizei von Nachbarn eine schreiende, scheinbar hilflose Person in einer Wohnung im Johanna-Fuchs-Weg in Bad Meinberg gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie lautes Geschrei aus der Wohnung eines 29-Jährigen fest. Im Gespräch machte der Mann einen psychisch auffälligen Eindruck. Zunächst verhielt er sich den Einsatzkräften gegenüber verbal aggressiv, im weiteren Verlauf schubste er einen 24-jährigen Polizisten unvermittelt mit beiden Händen weg. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme leistete der 29-Jährige Widerstand, schrie wild um sich, verletzte den 24-jährigen Polizisten und auch sich selbst leicht. Auf Anordnung des Ordnungsamtes wurde der Mann noch am selben Abend in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

