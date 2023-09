POL-HI: Gestohlenes Fahrrad sichergestellt

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Die Polizei Hildesheim ermittelt gegenwärtig in einem Fall, bei dem ein Mann bereits am frühen Morgen des 02.09.2023 bewusstlos am Boden in der Osterstraße aufgefunden wurde. Bislang vorliegenden Erkenntnissen zufolge wurde der 30-Jährige Hildesheimer am besagten Samstag vom einem namentlich bekannten Zeugen gegen 04:50 Uhr bewusstlos und mit einer Verletzung im Gesicht auf dem ...

