Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemitteilung des PK Elze für den Zeitraum 08.09.-10.09.2023

Hildesheim (ots)

(hau) Am Freitag den 08.09.2023 kam es in der Zeit von 07.00 Uhr- 13.00 Uhr zu einem Diebstahl aus 3 Verkaufsständen auf dem Gelände der Leineinsel. Tatörtlichkeit ist der dortige Biergarten. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsständen, indem in 2 Fällen die Vorhängeschlösser ab gehebelt wurden und in einem Fall derart am verschlossenen Türschloss manipuliert wurde, dass dieses sich öffnen ließ. Aus den vorgefundenen Geldkassetten wurde anschließend ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen jedweder Art gemacht haben, die mit diesem Vorfall in Verbindung stehen könnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze oder Gronau in Verbindung zu setzen.

Ebenfalls am Freitag wurde eine Verkehrsunfallflucht bei der Polizei angezeigt, zu welcher die Polizei ebenfalls Zeugen sucht. Im Zeitraum vom 07.09.2023 14.30 Uhr - 18.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der "Neue Straße" Höhe Hausnummer 2, geparkten PKW VW Tiguan am hinteren linken Kotflügel. Zeugen hierzu, oder im besten Falle der/die Verursacher*in werden gebeten, ebenfalls die Polizei in Elze oder Gronau zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell