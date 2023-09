Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - Einbruchdiebstahl in Fahrradgeschäft, Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Asel, Hildesheimer Straße (Sti). Am 11.09.2023, ist es gegen 02:40 Uhr zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Hildesheimer Straße in Asel gekommen. Bislang unbekannte Täter haben die Scheibe einer Halle eingeschlagen und zwei hochwertige E Bikes aus dieser Halle entwendet. Auf welche Art und in welche Richtung die Täter geflüchtet sind, ist bis jetzt noch unklar. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000 EUR. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

